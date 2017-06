Mentre un giocatore nato a Cantù nel 1993 – Stefano Tonut – ha appena vinto lo scudetto 2017 con la Reyer Venezia, in casa della società brianzola di basket si procede guardando al futuro. Dopo aver consegnato la documentazione per l’iscrizione al prossimo torneo, ieri il presidente Irina Gerasimenko ha firmato la richiesta per l’inizio delle attività di demolizione del palasport Pianella. Nelle prossime ore la domanda sarà consegnata in Comune a Cucciago. Sul fronte del mercato, da segnalare la conferma a Brescia, ufficializzata dal club lombardo, di Marcus Landry, Mvp dello scorso torneo di serie A. Il giocatore è stato a lungo nel mirino della Pallacanestro Cantù.