Si è aperto in tribunale a Como il procedimento contro l’ex sindaco di Cantù Claudio Bizzozero, accusato di diffamazione dal leader della Lega Matteo Salvini per un’invettiva contro i “lumbard” che l’ex primo cittadino aveva postato su Facebook. Lo scorso anno, Bizzozero aveva attaccato apertamente il Carroccio, suscitando la reazione dei vertici del partito, che hanno deciso di passare alle vie legali. Bizzozero ieri non era in aula. L’udienza è stata aggiornata al prossimo 6 febbraio, quando in Tribunale è atteso lo stesso Matteo Salvini.