Vendeva porta a porta sistemi di rilevamento di fughe di gas per conto di un’azienda del Bresciano. L’uomo, un 35enne albanese residente nel Bergamasco, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Lurago d’Erba con l’accusa di tentata truffa. Le modalità di vendita, secondo i militari dell’Arma, sono infatti truffaldine, anche se il dispositivo è reale ma non dotato delle necessarie certificazioni. I carabinieri, al momento, contestano al 35enne due tentati raggiri ai danni di altrettante pensionate di Merone, rispettivamente di 84 e di 74 anni. Indagini sono in corso, tuttavia, per accertare altre eventuali truffe o tentativi di truffa avvenuti altrove nel Comasco. La vicenda ha dato lo spunto ai militari dell’Arma per rilanciare l’allarme raggiri, invitando i cittadini – in special modo gli anziani – a non lasciar entrare in casa estranei che si spacciano per venditori e, in caso di dubbio, ad allertare il numero di emergenza 112. Proprio per l’emergenza truffe, nelle prossime settimane i carabinieri organizzeranno incontri di sensibilizzazione in tutta la provincia, anche nelle parrocchie. Spesso sedicenti venditori riferiscono ai proprietari di casa che i dispositivi da loro proposti sono obbligatori per legge e che soltanto per un giorno hanno un costo vantaggioso di 250 euro. In realtà, dispositivi analoghi e dotati delle necessarie certificazioni sono in commercio a prezzi sensibilmente più bassi.