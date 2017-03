Il senatore campano Pietro Langella (gruppo Ala-Sc) presenterà la prossima settimana una interrogazione per chiedere l’interdizione di Claudio Bizzozero, sindaco di Cantù.

«Trovo assurdo che un eletto dal popolo arrivi ad utilizzare un linguaggio così volgare ed offensivo nei confronti della nostra amata Napoli» afferma il parlamentare.

Per Langella «postando quelle fregnacce, infatti, Bizzozero, rappresentante delle istituzioni, e di una rispettabile comunità come quella di Cantù, mostra di conoscere poco o nulla della storia, della cultura e delle bellezze della nostra gloriosa terra. E bene farebbero gli stessi canturini, suoi concittadini, a prenderne le distanze».

«Sono un vesuviano doc e me ne vanto – aggiunge – nato e cresciuto a Boscoreale, comune della straordinaria e laboriosa provincia partenopea. Sono dunque figlio di quella stessa terra sulla quale Bizzozero, rappresentante di una rispettabile comunità come quella di Cantù, ha rovesciato tonnellate di fango. Più che offeso resto allibito, senza parole. Tali affermazioni sono fortemente anacronistiche e non si conciliano con il clima di ricerca di una sempre maggiore coesione tra gli Stati Europei che pure, in questa fase storica, stiamo fortemente auspicando».

Dall’annuncio ai fatti: l’interrogazione è già pronta e sarà presentata martedì prossimo. Al ministro dell’interno Marco Minniti nel suo documento il senatore Langella chiederà «se e quali iniziative intenda porre in essere per stigmatizzare tale comportamento lesivo dell’immagine della città di Napoli».