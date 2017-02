A non fare una bella figura, a pensarci bene, più che l’imputato o la parte civile (per cui a parlare sarà il giudice), è stato lo Stato. Quello con la esse maiuscola. Quello che con una mano promuove campagne contro il gioco d’azzardo e con l’altra incassa montagne di euro con le macchinette, le slot machine.

È stata un’udienza davvero coinvolgente quella andata in scena ieri in tribunale a Como. Un cinese, residente del Triangolo Lariano da 25 anni, è stato chiamato a rispondere di peculato e appropriazione indebita per un mancato versamento – ritiene l’accusa – di 133 mila euro.

Soldi che non sarebbero stati versati dal gestore (il 55enne cinese) alla concessionaria, una società con sede nella capitale.

Da qui un primo incontro tra le parti (per cercare una soluzione che non fu trovata) e il successivo blocco delle slot. Erano 146 quelle che gestiva l’imprenditore per conto della società, macchine sparse in bar non solo in Lombardia ma anche in Piemonte e Liguria. Un mondo incredibile in cui – come ha testimoniato lo stesso cittadino cinese assistito dall’avvocato Roberto Rallo – una sola slot poteva incassare in un mese monete per 70 mila euro. «Sono in Italia da 25 anni, dal 2007 gestisco le slot, in un solo anno nel 2011 avevo subito 50 tra furti e rapine in attività dove avevo le mie macchinette – sono state le parole del 55enne – Ogni mattina accendevo il cellulare e mi chiamava un barista per dirmi del colpo subito. Quando la società concessionaria me le ha bloccate, è stata la mia rovina. Come facevo e guadagnare? C’erano clienti dei bar che giocavano dalla mattina alla mattina successiva. Una sola slot poteva incassare in un mese 70 mila euro. Era tre anni che prendevo il premio da parte dello Stato».

Poi l’udienza è proseguita ed è stata rinviata al prossimo 28 febbraio. A rimanere è stato però il sapore amaro di una piaga sempre più difficile da estirpare, anche perché assai remunerativa. Per tutti, Stato compreso.