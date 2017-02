Maxisequestro di oltre 10 chili di eroina a Como. L’ingente quantità di droga era nascosta nel doppiofondo creato dietro il cruscotto di un’auto a bordo della quale c’erano due cittadini albanesi.

Pedinati per molte ore e bloccati dai finanzieri del Nucleo di Polizia tributaria di Como, i due hanno mostrato evidente nervosismo, dichiarando inizialmente di essere stati in vacanza ma senza precisare la località da cui provenivano, e, successivamente, di essersi incontrati in mattinata per visionare alcune automobili da acquistare, senza però essere in grado di fornire particolari sul luogo dov’erano andati e sulle macchine alle quali fossero interessati.

A quel punto i militari hanno effettuato ispezioni più approfondite sulla vettura a Brogeda, avvalendosi dell’aiuto dei militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso. L’ispezione è durata a lungo: iniziata nel tardo pomeriggio, si è conclusasi intorno alla mezzanotte e ha permesso di trovare un doppiofondo abilmente ricavato sotto il cruscotto. Al suo interno 19 confezioni di stupefacente per un totale di oltre 10 chilogrammi di eroina, sequestrate con l’automezzo. I due cittadini albanesi sono stati arrestati e sono rinchiusi nel carcere del Bassone.