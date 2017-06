Picchiato per aver difeso un’amica dalle avances non gradite di un giovane in un bar. La denuncia ai carabinieri di un 28enne di Porlezza ha fatto scattare un’indagine che si è conclusa ieri con la denuncia dei tre presunti aggressori, due albanesi e un kosovaro accusati di lesioni personali aggravate.

L’aggressione risale alla serata tra l’1 e il 2 giugno scorsi. La vittima, un giovane commerciante, era in un bar di San Pietro Sovera, frazione di Carlazzo, con un’amica russa residente a Menaggio. Un albanese di 30 anni ha rivolto avances non gradite alla ragazza. Quando il 28enne si è messo accanto a lei per difenderla, è stato aggredito dall’albanese, trascinato fuori dal locale e picchiato anche da un connazionale dell’aggressore. Altri clienti del locale hanno bloccato lo scontro, ma pochi minuti dopo il giovane italiano è stato nuovamente aggredito dagli stessi albanesi e da un terzo straniero. La nuova aggressione è stata più violenta della precedente. Il 28enne è stato sbattuto a terra e colpito con calci e pugni al viso e al torace. Altri clienti del bar sono nuovamente intervenuti per aiutare il ragazzo, chiedendo anche l’intervento delle forze dell’ordine. Poco prima dell’arrivo dei carabinieri, della stazione di Castiglione d’Intelvi, i tre stranieri si sono allontanati. Il ragazzo aggredito, che ha avuto bisogno di cure per i traumi al collo, alla testa e al torace e si è rivolto al pronto soccorso dell’ospedale Erba Renaldi di Menaggio, ha presentato denuncia spiegando ai militari dell’Arma quanto accaduto. La prognosi per lui è stata di 25 giorni.

Le indagini dei carabinieri hanno portato all’identificazione dei presunti responsabili, un operaio albanese di 30 anni residente a Carlazzo, un connazionale di 28 anni residente a Porlezza, senza un impiego e un 35enne kosovaro residente nello stesso paese. Tutti sono stati denunciati a piede libero per lesioni aggravate.