Attualmente impegnato in una tournée nel Golfo Persico, e presto in altri concerti tra Estremo Oriente e Brasile, il pianista comasco di fama internazionale Christian Leotta già lavora a un nuovo album. O meglio, a un cofanetto di ben otto dischi che lo vedranno protagonista dell’incisione integrale delle “Sonate” di Franz Schubert. Un lavoro impegnativo, che ora è nella fase preparatoria ossia con una lunga serie di esecuzioni dal vivo. Lo scorso 3 febbraio Leotta ha portato Beethoven e Schubert negli Emirati Arabi Uniti, patrocinato oltre che dall’Ambasciata d’Italia dallo Sceicco Mubarak Al Nayan, membro della famiglia reale e attuale ministro della Cultura di Adu Dhabi. Ha inoltre tenuto una masterclasse alla New York University, la più prestigiosa università di Abu Dhabi. “Suonare Beethoven e Schubert da quelle parti è un fatto assai raro e speciale – dice Leotta – dopo due giorni i biglietti sono stati tutti esauriti e hanno dovuto aggiungere poltrone perfino sul palcoscenico dove mi sono esibito”.

Leotta ha potuto contare su una platea internazionale, abituata ad applaudire stelle del concertismo internazionale come di recente è avvenuto con la brava e bella Hélène Grimaud. L’anno prossimo, anticipa Leotta, partirà la fase di incisione integrale delle sonate di Schubert, un lavoro che coronerà un suo vecchio sogno. Già divenuto realtà per l’altrettanto amato Beethoven di cui Leotta ha inciso l’integrale delle 32 sonate per l’etichetta canadese Atma Classique, ottenendo plausi dai più quotati recensori internazionali. “Fondamentale è provare dal vivo, e a lungo – spiega il pianista comasco – Non voglio incidere un repertorio così importante se non l’ho eseguito a fondo. Molti miei colleghi fanno il contrario, escono con il disco e poi lo promuovono in tour. Ma è una cosa da musicisti rock, lo fanno per lanciare i loro concerti. Noi dovremmo fare l’opposto. Il disco è il culmine di un viaggio, di una approssimazione alla perfezione e quindi di una maratona esecutiva che corona anni di studi. Le sonate sono 22 in tutto. Si parla di 8 dischi per contenerle. Schubert è un altro universo rispetto a Beethoven e sono felicissimo che l’integrale sia partita dal Giappone, terra che amo e che ama la musica. Si tratta di un’opera straordinaria, pochissimo eseguita in toto, ancor meno di quella di Beethoven”. Il virtuoso lariano dovrà confrontarsi con versioni storiche, come quelle di Maurizio Pollini, Gilels, Schnabel e Richter. Nel romanzo “Kafka sulla spiaggia”, l’autore, Haruki Murakami, afferma che sono tra le più difficili da eseguire in tutta la classica.

In particolare dice che la Sonata per piano in re maggiore è di una difficoltà estrema: qualsiasi pianista, a suo dire, può eseguire bene un paio di movimenti ma non esistono esecuzioni soddisfacenti di tutti e quattro i movimenti. Molti pianisti famosi si sono cimentati con questa sonata ma tutti hanno mostrato pecche evidenti. Di sicuro, sarà un’altra bella sfida per Leotta. Di recente, dopo la fatica discografica delle “Sonate” beethoveniane per Atma, in tutto cinque volumi, Leotta si è cimentato con l’incisione di un’altra vetta del rivoluzionario genio di Bonn, le “Variazioni Diabelli”. Un’incisione ricca di armoniche, molto più dettagliata e riflessiva, ad esempio rispetto a quella degli anni Novanta di Daniel Barenboim. Un’incisione, quella di Leotta, perfettamente resa sul piano tecnico ma soprattutto emotivo. E se si ascolta la traccia 25, si noterà facilmente quanto questa partitura, che tanto deve a Bach, abbia poi innervato tanta musica successiva: la riprende ad esempio Keith Jarrett (guarda caso altro seguace bachiano) nel suo Paris Concert inciso da Ecm nel 1988.