Vigili del fuoco in azione questo pomeriggio sulle tracce di un disperso, un turista italiano di 55 anni che si è smarrito sul sentiero che porta al Rifugio Menaggio. L’uomo è stato ritrovato da una pattuglia dei pompieri di Menaggio con l’aiuto del gruppo Speleo Alpino Fluviale e condotto in salvo in buone condizioni, attorno alle 16.45.