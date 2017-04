Importante iniziativa che riguarda i giovani del nostro territorio, in vista dell’imminente apertura del corso di laurea in Psicologia ad indirizzo clinico presso l’università Ludes di Lugano. Mercoledì 5 aprile, alle ore 17, presso il Centro Civico di Albate in via S. Antonino 1, si terrà il seminario “Disturbi alimentari, disturbi dell’umore”. L’evento formativo, promosso dalla Facoltà di Psicologia della Ludes e dall’Associazione InOut, è rivolto, ma non solo, a giovani degli ultimi anni delle Scuole Superiori. Interverranno Andrea Carta, psicoterapeuta, docente di Psicologia Clinica e coordinatore della Facoltà di Psicologia Ludes; Laura Romano, consulente educativa, co-autrice del libro “Gaia di nome. I disturbi alimentari in adolescenza”; Filippo Di Gregorio, docente di Lettere al Liceo Fermi di Cantù; Alessandro Scuotto, docente della Facoltà di Psicologia dell’università Ludes. Modererà l’incontro Roberto Pozzetti, psicoanalista, professore di Psicologia Dinamica alla Ludes di Lugano e presidente di InOut, nonché co-autore del libro “Gaia di nome”.Info: 344.1587545.