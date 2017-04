«Non c’è alcun motivo per annullare il provvedimento di chiusura delle dogane».

La risposta del Governo svizzero all’Italia è secca e senza troppi giri di parole. La dichiarazione è del portavoce del Dipartimento federale delle finanze, Roland Meier.

Dunque non ci saranno cambiamenti. Il passaggio rimarrà sbarrato a partire dalle 23 per tutte le notti, ai valichi di frontiera comaschi di Pedrinate e Novazzano-Marcetto e in quello varesino di Ponte Cremenaga.

Un concetto che è stato ribadito alle autorità del nostro Paese pure da Giancarlo Kessler, l’ambasciatore rossocrociato in Italia, che ieri è stato convocato urgentemente al ministero degli Esteri a Roma e a cui sono state chieste spiegazioni sul provvedimento.

La vicenda ha peraltro superato i confini della semplice diatriba diplomatica fra due Paesi ed è approdata in Europa. Lara Comi, deputato di Forza Italia al parlamento di Bruxelles e vicepresidente del Partito Popolare, ieri ha inviato una lettera a Federica Mogherini, Alto rappresentante per la Politica estera e di sicurezza continentale.

