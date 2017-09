Dopo il match interno di Seregno con l’Arconatese a porte chiuso, un nuovo provvedimento restrittivo per i sostenitori azzurri dopo gli incidenti allo stadio di Varese.

Come spiega il sito ufficiale como1907.net

E’ arrivata l’ufficialità riguardante la trasferta vietata ai tifosi del Como per la partita in programma domenica a Tortona.

Il comunicato del Prefetto della Provincia di Alessandria, visti:

– la Determinazione n. 33/2017 del 13 settembre 2017 dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive;

– la determinazione n. 24/2017 del 14 settembre 2017 del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno;

– la nota odierna del Questore di Alessandria:

ordina che per l’incontro di calcio Derthona – Como in programma domenica 17 settembre presso lo stadio Comunale “Fausto Coppi” di Tortona, è vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Lombardia.