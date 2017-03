Mobilitazione, per pomeriggio di oggi, per cercare una donna di Desio (Monza Brianza), dispersa sul Monte Generoso, nel Comune di San Fedele Intelvi. Una vicenda andata a buon fine, visto che la persona che era scomparsa è stata ritrovata e recuperata in buone condizioni, al punto che è potuta tornare autonomamente nella propria abitazione. Per le ricerche si sono mobilitati i vigili del fuoco di Como, Menaggio San Fedele, personale Saf (Nucleo speleo, alpino fluviale di Como) e il reparto elicotteri di Malpensa.