Doppio incidente, nella notte tra lunedì e martedì, in Centro e Altolago.

Poco prima dell’una, a Tremezzo, lungo la Regina, un ciclomotore si è scontrato con un’auto. Il centauro ha avuto la peggio e ha riportato ferite serie. Ricoverato in ospedale a Menaggio, è stato poco dopo trasportato al Sant’Anna dove è tuttora ricoverato. Sul luogo dello schianto sono intervenuti i carabinieri di Castiglione Intelvi cui è stata affidata la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Due ore dopo, a Stazzona, su una strada secondaria del paese – la via Vanzonico – per cause in corso di accertamento, un trattore è uscito dalla carreggiata e si è ribaltato.

L’uomo alla guida del mezzo agricolo è rimasto incolume ma bloccato sotto il veicolo, ed è stato liberato poco più tardi dai vigili del fuoco.