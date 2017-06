Doppio tentativo di furto fallito a Como, in un bar con sala slot di Como. I malviventi hanno cercato per due volte di entrare nel locale praticando un foro sul vetro, ma in entrambi i casi non sono riusciti a portare a termine il colpo. Il primo allarme è scattato alle 2.30 della notte tra mercoledì e giovedì. I vigilantes di Sicuritalia sono intervenuti e, scoperto un buco nella vetrata, hanno informato le forze dell’ordine. Dopo i controlli, guardie giurate e poliziotti si sono allontanati. Attorno alle 3.30 è scattato nuovamente l’allarme, ma ancora una volta il tentativo di entrare nel locale è fallito.