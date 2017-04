Stava scendendo, e non salendo dal treno, l’uomo morto dilaniato sotto il convoglio partito da Como San Giovanni e diretto a Milano Porta Garibaldi. Una indagine affidata alla Polfer, coordinata dalla Procura di Como e dal pm di turno Mariano Fadda. Un incidente drammatico, avvenuto sotto gli occhi di altri passeggeri, intorno alle 13.28 di martedì. Un uomo, che non è ancora stato identificato, pare che sia rimasto incastrato con il piede in un gradino d’uscita venendo poi stretto dalla morsa delle porte del vagone di coda su cui si trovava, il tutto mentre il convoglio stava ripartendo dalla stazione di Albate-Camerlata. Il corpo, rimasto a sbalzo all’esterno della carrozza, è stato trascinato per quattro chilometri fino alla successiva stazione di Cucciago.

Solo a questo punto sono intervenuti i soccorsi, ma per la vittima era troppo tardi. L’inchiesta ha come punto iniziale il tentativo di risalire all’identità della vittima. Impresa tutt’altro che facile. Sul luogo della tragedia non sarebbero stati trovati documenti a lui riconducibili, bensì solo la fotocopia di un documento di identità svizzero. Al momento non è però possibile capire con esattezza se l’uomo di quella foto fosse anche la vittima. La segnalazione è però stata estesa anche al Canton Ticino per verificare l’eventuale presenza di persone scomparse.

Oltre all’indagine della Procura è stata aperta anche una inchiesta interna a Trenord con l’intento di ricostruire l’accaduto. Secondo quanto comunicato dall’azienda, infatti, il capotreno aveva dato il via alla ripartenza del convoglio dopo aver verificato che tutte le porte si erano chiuse correttamente. Cosa possa essere poi accaduto è difficile da capire e sarà il tema dell’attività della Polfer.

«Bisogna intervenire subito, non possiamo permettere che episodi di questo genere continuino ad accadere», ha poi commentato Luca Gaffuri. Il consigliere regionale del Pd ha firmato un’interpellanza da presentare all’assessore ai Trasporti per sapere se saranno verificate le condizioni di sicurezza del treno coinvolto e se si intendano aumentare le misure di sicurezza nelle stazioni ferroviarie e lungo la linea Milano-Chiasso.