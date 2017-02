Sono state estese (come è prassi) anche alla provincia di Como, oltre che alla Valtellina e al Lecchese, le ricerche dei due uomini in fuga dopo il drammatico fatto di cronaca avvenuto a Colico e costato la vita a un agente della polizia stradale.

La vittima, Francesco Pischedda, era un ragazzo di 28 anni nato a Imperia (ma di origine sarda) che dal 2011 prestava servizio alla Sottosezione polizia stradale di Bellano a Lecco. L’agente aveva una compagna e una figlia di appena 10 mesi.

Tutto è avvenuto nella serata di giovedì in Altolago, lungo la Superstrada 36, all’altezza del territorio di Colico al confine tra le province di Lecco e Como.

L’agente – con altri colleghi – era impegnato nell’inseguimento di un furgone rubato a Gongorzola.

Il passaggio del Fiorino a Lecco è stato però segnalato dalle telecamere di sicurezza e gli uomini della Polstrada hanno intimato l’alt. Il mezzo è però fuggito facendo nascere un inseguimento. Una volta a Colico i tre uomini a bordo del furgone sono fuggiti a piedi, inseguiti dagli agenti.

Il 28enne è riuscito a fermare uno di questi, un moldavo 25enne da 10 giorni arrivato in Italia, e ne è nata una colluttazione. Nel corso della lotta i due sono precipitati in un dirupo tra la corsia Nord e la corsia Sud. Entrambi sono stati trasportati in gravi condizioni all’ospedale di Lecco. Il poliziotto ha cessato di vivere poco dopo, in seguito a una importante emorragia addominale.

Il moldavo – in prognosi riservata – è ancora ricoverato e piantonato al “Manzoni”. Gli altri due uomini in fuga che erano a bordo del furgone sono ricercati. La segnalazione è stata immediatamente girata anche alle forze dell’ordine del Comasco, polizia e anche ai carabinieri della compagnia di Menaggio.

Al momento non ci sono tracce dei fuggitivi.

La vittima viveva a Dubino, in provincia di Sondrio. Unanime il cordoglio per la morte del collega da parte di tutta gli uomini della Questura di Como.