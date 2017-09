Fermato vicino alla dogana svizzera con 300 grammi di hashish nell’auto. E subito arrestato. Un cittadino albanese di 30 anni, residente a Colverde, è finito nelle maglie delle pattuglie di retrovalico della guardia di finanza.

Dopo il fermo, a Drezzo, i militari hanno accompagnato il cittadino albanese nella sua abitazione, a Colverde, per procedere alla perquisizione domiciliare. Perquisizione che ha portato alla scoperta di altra droga: hashish ma anche marijuana e cocaina, oltre a un bilancino di precisione utilizzato per dividere le dosi.

In tutto le fiamme gialle hanno alla fine sequestrato 80 grammi di cocaina, 370 grammi di marijuana (suddivisi in 4 pacchetti) e 350 grammi circa di hashish, suddivisi in 4 panetti.

Il 30enne è stato portato in carcere, al Bassone, per l’interrogatorio di garanzia del Gip. L’accusa che viene contestata all’albanese è detenzione illegale di stupefacenti a fini di spaccio.