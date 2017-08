Giro di vite sulla movida molesta. Dopo numerose lamentele dei residenti sabato scorso guardia di finanza e polizia locale di Como hanno presidiato insieme alcune zone calde del capoluogo. Sono stati compiuti controlli nei giardini pubblici di via Anzani e nelle aree adiacenti alla piazza Matteotti. In via Anzani sono stati identificati 11 extracomunitari, di cui due senza documenti. E sono stati effettuati due sequestri di cannabis. In piazza Matteotti sono stati tre i sequestri di cannabis e sono state ritirate anche 4 patenti di guida, 3 delle quali per guida in stato di ebrezza