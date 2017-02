Due albanesi in carcere, uno scippatore e uno spacciatore in seguito a un doppio arresto da parte dei carabinieri della compagnia di Cantù a Lurago d’Erba e Cermenate. Il primo blitz è avvenuto venerdì pomeriggio, ai danni di un 39enne sottoposto agli arresti domiciliari dal febbraio dello scorso anno. L’uomo, che sta scontando una condanna per furto con strappo, emessa dal Tribunale di Monza e commesso a Lentate sul Seveso, non era nella sua casa di Lurago d’Erba. I militari lo hanno atteso davanti all’uscio, e quando questi ha fatto rientro sono scattate le manette. Ha così trascorso la notte tra venerdì e sabato in camera di sicurezza e ieri mattina è stato processato con rito direttissimo. Il Tribunale ne ha convalidato l’arresto e ha rinviato il dibattimento concedendo i termini a difesa.

Nei guai è finito pure un altro albanese, che è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Cermenate venerdì notte. Sulla testa dell’uomo, un 36enne con dimora a Bregnano, pendeva infatti un ordine di carcerazione spiccato dal Tribunale di Milano e diventato definitivo. Ora dovrà scontare in carcere una pena di anni quattro anni di reclusione. Tra il 2014 e il 2016 si era infatti reso responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti continuato, in concorso. Ora è al Bassone. Carcere che sta vivendo un momento di sovraffollamento e di carenza di personale, come ha denunciato in un comunicato il Consiglio regionale. «L’indice di sovraffollamento nel carcere di Como – si legge nel comunicato stampa – supera addirittura il 180%».