I busti di Fiorenzo Magni, a cinque anni dalla sua scomparsa, e Gino Bartali, al Museo del Ghisallo. Il prossimo 14 ottobre l’inaugurazione in una cerimonia che è in corso di organizzazione da parte della Fondazione guidata da Antonio Molteni. «Siamo ancora in fase di definizione dell’evento – spiega – e nei prossimi giorni presenteremo il programma. Fin da ora, però, vorrei ringraziare, per la collaborazione gratuita, l’artista Franco Zazzeri e le fonderie Geccherle e Mapelli».