«Avevamo sempre maggiori richieste di aprire anche a Como, con clienti che dal Lario raggiungevano il nostro negozio situato a Varese. È stata quindi una scelta per noi naturale scegliere questo territorio, in cui intendiamo radicarci e rimanere per sempre». Ivo Andreatta, il country manager di Fielmann Italia, spiega così la scelta di portare la grande catena tedesca di ottica in città, con un negozio che ha aperto oggi, giovedì 19 aprile, in via Vittorio Emanuele: dopo l’inaugurazione per tutto il giorno si sono registrate lunghe code.

«Intendiamo integrarci fin da subito – spiega ancora Ivo Andreatta – Non soltanto con le nostre offerte e con la nostra filosofia, ma impegnandoci anche sul fronte sociale, che da sempre per noi è un punto cardine. Per ogni collaboratore, ad esempio, pianteremo un albero qui a Como: e siamo volentieri a disposizione per avere segnalazioni rispetto a parchi pubblici, scuole, centri di pubblico interesse della zona dove concretizzare l’iniziativa. Allo stesso tempo mi piacere ricordare che le persone che fanno parte del nostro staff sono quasi tutte comasche: una scelta ben precisa per avere fin da subito un legame importante con il territorio, con chi conosce al meglio questa realtà».

In città saranno da oggi operativi una decina di dipendenti per il quarto negozio di Fielmann che apre in Lombardia, dopo quelli di Bergamo, Brescia e Varese.

L’azienda che approda sul Lario è stata fondata nel 1972 da Günther Fielmann e ha 725 punti vendita in Europa.

Il piano di espansione in Italia è iniziato dall’Alto Adige ed è poi proseguito in Veneto, Trentino, Lombardia ed Emilia Romagna.