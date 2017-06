Video “live” dalla pagina Facebook del “Corriere di Como”, aggiornamenti in tempo reale sul questo sito e un giornale ampiamente dedicato ai risultati elettorali, straordinariamente in edicola lunedì 26. Il “Corriere di Como” quotidiano che da vent’anni, dall’ottobre del 1997, esce in tutta la provincia di Como in abbinata con il principale giornale italiano, il “Corriere della Sera”, ha deciso di seguire i ballottaggi del capoluogo, di Cantù e di Erba in tempo reale con i suoi giornalisti. La principale novità riguarda i nostri lettori che lunedì troveranno in edicola un’edizione straordinaria del “Corriere di Como” con dati, analisi, commenti, interviste e la composizione del nuovo consiglio comunale. Ma le novità previste per seguire i ballottaggi delle amministrative 2017 in provincia non sono finite. La redazione del nostro quotidiano si occuperà infatti anche di dare costanti aggiornamenti dello spoglio, con i dati in tempo reale dai seggi. Numeri e percentuali provvisorie, sezione dopo sezione si potranno seguire attraverso il sito Internet www.corrieredicomo.it I risultati provvisori saranno anche oggetto di alcune dirette video sulla sempre seguitissima pagina ufficiale Facebook del “Corriere di Como”. Protagonista degli interventi “live” sulle elezioni sarà il notista politico del nostro quotidiano, Dario Campione.

