Un giornale ampiamente dedicato ai risultati elettorali, straordinariamente in edicola oggi, lunedì 26. Il “Corriere di Como” quotidiano che da vent’anni, dall’ottobre del 1997, esce in tutta la provincia di Como in abbinata con il principale giornale italiano, il “Corriere della Sera”, dopo aver seguito i ballottaggi del capoluogo, di Cantù e di Erba in tempo reale con i suoi giornalisti (sul sito Internet e sulla pagina Facebook del giornale), oggi viene pubblicato in edizione straordinaria. Dopo le vittorie di Mario Landriscina (Como), Edgardo Arosio (Cantù) e Veronica Airoldi (Erba) un numero con dati, analisi, commenti, interviste e la composizione del nuovo consiglio comunale di Como.