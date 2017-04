Nel Salone delle Feste il concerto-evento della band che chiude il suo tour europeo dopo aver girato il Vecchio Continente per scongiurare la Brexit ovvero “l’uscita di Brescia dalla Lombardia”

Chissà se in onore dei suoi fans e soprattutto della location Elio non adatterà il celebre ritornello de “La terra dei cachi”, che gli valse il secondo posto al Festival di Sanremo nel 1996, in “Campione d’Italia sì, Campione d’Italia no”? Per saperlo non resta che prenotare un posto al Salone delle Feste del Casinò Campione d’Italia, sabato 15 aprile, per assistere all’ultima data del Yes We Can’t (Sì, Noi Cantiamo) tour, che ha portato Elio e le Storie Tese sui palcoscenici dei principali paesi europei. Utilizzando il passepartout dell’ironia Elio, Faso, Cesareo e Christian Meyer hanno strappato applausi e sorrisi in missione per scongiurare “l’effetto domino innescato da Brexit, ovvero l’uscita di Brescia dalla Lombardia”.

Solo uno dei tanti calembour della band che in trentacinque anni di storia e di provocazioni ha firmato pezzi memorabili come Cara ti amo, Born to be Abramo, Uomini col borsello, Pipppero, Mio cuggino, Cateto e La canzone mononota. Un repertorio condito di improvvisazioni e variazioni sul tema, battute e riferimenti all’attualità che rendono ogni spettacolo di Elio e le Storie Tese un’esperienza unica e di sicuro Campione d’Italia non rappresenterà un’eccezione. Una serata dalle mille sorprese sul palco e anche in sala, grazie al menù dello chef Lorenzo Staltari che in onore di Elio ha deciso di giocare con i sapori e i colori dei suoi piatti.

L’appuntamento campionese è alle 20 – cena e spettacolo, per una serata particolarmente accattivante, rientra evidentemente tra quelli da segnare, imperdibili.

Per le prenotazioni telefonare al numero + 41 91 640 11 11

Numero verde 00 800 800 77 700

Fonte Ufficio Stampa Casinò di Campione d’Italia