Il critico letterario e poeta Vincenzo Guarracino (nella foto con Fausta Squatriti, poetessa e artista, alla Triennale di Milano) lancia con la direzione di Annitta Di Mineo una nuova collana editoriale a Gallarate. Si chiama “Elpis” (“Speranza”, dal nome della moglie di Severino Boezio, poetessa) ed esce per i tipi dell’Editrice C.A.S.A. di Gallarate-Saronno. Affianca le attività della casa editrice una nuova rivista culturale di cadenza semestrale aperta alla letteratura e all’arte, che sarà coordinata dal pittore e operatore culturale di Sesto San Giovanni Gianfranco De Palos. Elpis o Elpidia, forse di origine siciliana, vissuta nel VI secolo, sarebbe stata figlia del patrizio Festo e moglie del filosofo Severino Boezio, morta in giovane età. La sua tomba, contrassegnata da un Epitaphium composto dallo stesso Boezio, sarebbe stata in porticibus sacris, ossia nel porticato di San Pietro, accanto a quelle di pontefici sepolti nell’atrio della basilica vaticana.

Secondo la tradizione, le sono attribuiti almeno due Inni in onore dei due Apostoli Pietro a Paolo, che sono stato conservati nel Breviario Romano. “Perché questo nome e che rapporto può avere con la poesia e l’arte come le intendiamo? – si chiede Guarracino – Perché Elpìs, al di là dello specifico del personaggio, allude a un’idea di leggerezza e luminosità acuta e perforante, un’idea di delicatezza e passionalità, implicita nell’etimologia stessa della parola, che rimanda a desiderio e pensiero al tempo stesso, da realizzare in una costante attenzione ai valori della parola. In questo senso, arte e poesia, inscritte nel segno di Elpis, si configurano come esperienze di una ricerca di armoniosità non priva di consapevolezza del suo carattere gratificante ma anche del suo costo anche doloroso”.