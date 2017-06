Un emporio dello stupefacente, tutto confezionato e catalogato con codici identificativi di provenienza e qualità del prodotto. È stato scoperto dai carabinieri della stazione di Cantù nel corso di un controllo iniziato in piazza Garibaldi alle 22.30 di lunedì sera. I militari, dopo aver fermato un 53enne in bicicletta, l’hanno trovato in possesso di una dose di marijuana. Nella perquisizione estesa poi a domicilio, in via Ginevrina da Fossano, nella camera da letto dell’uomo (creata con pareti di cartongesso) è spuntata una serra adibita alla coltivazione della marijuana. L’uomo è stato arrestato.