Sarà una Befana blindata dalle misure straordinarie disposte dalla Prefettura di Como, quella di domani pomeriggio in piazza Duomo. Così come per gli eventi in altre città d’Italia, su tutte Milano, chi vorrà partecipare alla manifestazione che di fatto chiude la Città dei Balocchi dovrà fare i conti con il metal detector. Tutti i varchi di accesso in piazza Duomo, fin dal primo pomeriggio verranno presidiati dalle forze dell’ordine. La discesa della Befana dei vigili del fuoco dalla torre del Broletto è previsto per le 16.

Dalla Questura suggeriscono quindi di muoversi con un certo anticipo se si vuole assistere all’evento direttamente da piazza Duomo e dintorni. I tutori dell’ordine con il metal detector verranno posizionati in via Vittorio Emanuele, via V Giornate, via Ballarini, Portici Plinio e piazza Grimoldi. Non è consigliabile portare zaini o borse ingombranti, visto che alla segnalazione di metallo, gli agenti chiederanno di mostrare il contenuto delle borse, con un conseguente rallentamento dell’afflusso in piazza. Chi vuole arrivare sotto il Broletto si comporti insomma come quando si reca in aeroporto per salire su un aereo. Non sarà possibile accedere in piazza Duomo dal centro commerciale Coin (sarà consentito solo l’accesso al negozio collegato con via Boldoni, ma non l’uscita). Sbarrata, in uscita, anche la porta della Cattedrale. Nel piano predisposto dalla Questura sono previste anche ampie zone libere in piazza Duomo per facilitare il deflusso in caso di emergenza.

Detto questo, quello dell’Epifania rimane uno degli appuntamenti più attesi dai bambini e dalle famiglie. Dopo l’arrivo della Befana, i bambini potranno salire nel salone del Broletto, ricevere doni e dolciumi e farsi fotografare. Insieme alle tradizionali caramelle Ambrosoli, sono oltre 3.000 i giocattoli pronti per essere distribuiti, messi a disposizione grazie alla collaborazione di Gruppo Bennet, Chicco Artsana, Cosmint, Gruppo Bolton, Amici di Como, Consorzio Como Turistica. Voce ufficiale dell’evento sarà lo storico deejay comasco, Giuseppe Rondinelli con la collaborazione de La Scossa. Domani mattina la Befana dei Balocchi farà visita, come di consueto, ai reparti di pediatria di alcuni ospedali del territorio.