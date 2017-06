Vittoria in volata di Veronica Airoldi, che festeggia l’elezione a sindaco di Erba. Un successo sul filo di lana per l’esponente di Forza Italia, Lega Nord, Lista Civica-Veronica Airoldi Sindaco e Il buonsenso. Airoldi ha infatti superato Claudio Ghislanzoni con soli 34 voti di differenza (3.150 contro 3.116); la percentuale è 50,27% contro 49,73%. Un successo in volata si diceva: a tre sezioni dalla fine, Ghislanzoni (Erba prima di tutto, Orgoglio erbese, Noi di Erba, Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale) era infatti in testa. Poi il dato finale ha invece ribaltato tutto. Dopo Marcella Tili (che supportava Ghislanzoni) un altro sindaco donna, dunque, per la cittadina brianzola.