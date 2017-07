Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Erba, impegnati per spegnere un incendio che si è scatenato nella ex Tintoria Spreafico. Fumo denso e cattivo odore hanno coperto la cittadina brianzola, costringendo alcuni residenti a trovare rifugio altrove. Le fiamme si sono scatenate verso mezzanotte e hanno costretto i vigili a un difficile intervento. Ancora da accertare la cause che hanno scatenato l’incendio in quello che sembrerebbe essere anche un rifugio per senza tetto.