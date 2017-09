Tragico incidente nella notte a Erba. Una giovane di 27 anni è morta nello schianto avvenuto mentre era alla guida della sua auto contro un muro. Il sinistro è avvenuto poco prima dell’una e trenta quando la ragazza, per cause in corso di accertamento, è finita contro un muro in via Roma, nella frazione di Buccinigo. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi: elicottero del 118, un’ambulanza e i vigili del fuoco. Purtroppo vano, però, ogni tentativo di rianimare la giovane.