La “Libreria di via Volta” di via Volta 28 a Erba lancia una nuova iniziativa. Si tratta del gruppo di lettura condivisa, che si chiamerà “Lettori in via Volta”. “Vogliamo proporre – dice la responsabile Anna Corbella – un percorso di lettura guidato e accompagnato che permetta al lettore di avere tra le mani un libro interessante e di discuterne i contenuti con altre persone che lo hanno letto. Perchè è importante condividere le riflessioni su una lettura? Per dare cittadinanza sociale a quello che altrimenti sarebbe un piacere solitario, per prolungare a amplificare le emozioni provate, per allenare in gruppo l’esercizio del leggere”. I gruppi di lettura possono sorgere e ritrovarsi ovunque. La scelta di incontrarsi in libreria è particolarmente significativa perché è un po’ come ritrovarsi a casa. Il primo appuntamento sarà sabato 18 febbraio alle 18. Per la prima lettura condivisa la scelta è caduta su Le nostre anime di notte, di Kent Haruf, edito da NNeditore. Ingresso libero.