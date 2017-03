Un evento dove gli appassionati possono trovare di tutto: le auto più in voga sul mercato – con qualche gustosa novità – largo spazio per gli appassionati di motociclismo; e poi accessori, le vetture da rally. Senza dimenticare, nell’area esterna, i raduni, la pista di moto per i più piccoli e tanto altro.

È la carta d’identità della quinta edizione di “Brianza MotorShow” che va in scena al centro espositivo Lariofiere di viale Resegone a Erba sabato 18 e domenica 19 marzo.

Sarà una 2 giorni ricca di eventi e proposte per gli amanti delle 2, 3 e 4 ruote. Tantissime le novità in serbo per il numeroso pubblico di appassionati, che troverà in fiera il meglio del mercato della mobilità accompagnato da tanti nuovi show, esibizioni e contest.

Novità anche nel management: allo storico patron Andrea Peri, da questa edizione subentrerà Giuseppe Lorito.

Uno spazio notevole sarà dedicato al settore custom, che con la regia di Andrea Balossi sarà una grande caratteristica dell’edizione 2017. Il comasco Balossi ha già partecipato con la sua associazione “I Pirati” a varie edizioni del Brianza MotorShow con intrattenimenti in costume e raduni di 2 ruote; quest’anno un intero padiglione sarà dedicato al settore che da sempre attrae e riunisce mezzi e personaggi dal grande appeal. È dal 2015 che la manifestazione porta ad Erba più di 23mila visitatori. La kermesse motoristica lombarda registra una media di 100 espositori, 25 marchi moto e 30 marchi auto.

Anteprime nazionali che giungeranno a Lariofiere direttamente da Ginevra. Sezione notevole anche quella delle 2 ruote. Grande spazio anche per l’eco-sostenibilità. La fiera avrà anche un focus sulla mobilità ecosostenibile. Ci sarà un’area in cui saranno protagoniste bici con pedalata assistita, accanto a scooter e ad auto elettriche con le ultime novità dal mondo delle ibride. Ingresso 10/8 euro, orari: sabato 10-24, domenica 10-21.