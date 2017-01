Intervento di soccorso con l’elicottero, ieri mattina, sul Monte San Primo, nel Triangolo Lariano. Un escursionista è caduto rovinosamente a terra mentre in compagnia di un amico camminava sui sentieri del monte. Immediata la chiamata al 118 che ha fatto alzare in volo l’elisoccorso. L’uomo, 63 anni, è stato trasportato al Sant’Anna in codice giallo. Avrebbe riportato la frattura di una gamba. L’incidente alle 10.45.