Rimangono serie le condizioni del ragazzino di 12 anni ferito nel pomeriggio di venerdì a Rebbio in seguito allo scoppio di un grosso petardo al Parco Negretti.

Una deflagrazione potente, udita in tutto l’isolato, che ha lesionato seriamente la mano del bambino.

Altri due amici, dell’età di 13 anni, sono finiti a loro volta in ospedale, ricoverati in stato di shock.

Il 12enne ferito è stato invece portato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Circolo di Varese, dove rimane ricoverato nel reparto di Rianimazione, con la prognosi riservata.

Da quanto è stato possibile apprendere il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento ortopedico nel tentativo di recuperare il più possibile la funzionalità dell’arto lesionato, ma soltanto il tempo e la riabilitazione potranno dire quanto effettivamente l’intervento chirurgico sia riuscito a limitare i danni.