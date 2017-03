Incontro sull’etica nella psicoanalisi con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, sabato 4 marzo all’Università Popolare di Como, in viale Cavallotti 7, dalle ore 9.30 alle ore 13. Il titolo dell’incontro sarà “L’etica è un elemento creativo della psicoanalisi ? “. Come relatori, lo psicologo lacaniano Roberto Pozzetti, Diana Valsecchi dell’Assocazione InOut e il noto psicoanalista Gianangelo Palo (Docente della Scuola Medico Tecnica di Lugano). Per informazioni e appuntamenti, 344.1587545 oppure scrivere a inout.como@gmail.com.