È un albanese di 39 anni l’uomo trovato senza vita domenica scorsa nei boschi di Eupilio. È stato ucciso con due colpi di pistola alla testa e l’omi – cidio probabilmente è avvenuto in un luogo diverso da quello in cui il cadavere è stato seppellito. Il movente del delitto sarebbe legato al traffico di sostanze stupefacenti. Gli inquirenti hanno accertato l’identità della vittima grazie alle impronte digitali, rilevate durante l’autopsia. L’uomo ucciso è Besnik Metai, albanese di 39 anni già segnalato in passato dalle forze dell’ordine per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. La morte dell’uomo, un altro elemento accertato dal medico legale durante l’esame autoptico, risalirebbe a qualche settimana fa. In questo periodo però, non risulta che siano state presentate denunce di scomparsa dell’albanese. Il 39enne non aveva una residenza in Italia, e sembra che fosse frequentemente in viaggio tra l’Albania e il Nord della Penisola, probabilmente proprio per trasportare droga.

I particolari sul Corriere di Como in edicola mercoledì 5 marzo