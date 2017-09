Grande soddisfazione per l’automobilismo lariano: Tamara Molinaro, 20 anni il prossimo 10 ottobre, ha infatti conquistato il titolo femminile 2017 nel Campionato Europeo Rally. La vittoria matematica è giunta dopo il successo conquistato lo scorso fine settimana al Rally Roma Capitale, disputato sulla Opel Adam ufficiale con cui la giovane comasca ha affrontato la stagione agonistica. In questa occasione era affiancata alle note da Giovanni Bernacchini.

Tamara ha iniziato a guidare all’età di 11 anni; la sua carriera agonistica ha preso il via in pista nel 2013 alla Vedovati Ronde all’autodromo di Monza. Il 24 settembre 2016 ha affrontato la sua prima gara come pilota rally al “Liezen 2016” in Austria. Dopo quattro date di rodaggio come apripista tra Austria e Germania, la giovane comasca ha preso parte a tutto l’Europeo 2017 con il team del team Baumschlager, conquistando la corona continentale.