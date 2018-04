In città sono previsti nei prossimi giorni eventi che comporteranno limitazioni per traffico e parcheggi.

Domenica alle 10.30 da viale Puecher partirà la tradizionale camminata per le vie di Como. Al passaggio dei partecipanti sarà sospeso il traffico veicolare lungo l’itinerario: viale Puecher, viale Marconi, viale Cavallotti, viale Varese, viale Cattaneo, viale Battisti, via Balestra, piazza Medaglie d’Oro, via Vittorio Emanuele II, via Caio Plinio, piazza Cavour, Lungolario Trento e viale Vittorio Veneto.

Mercoledì 25 aprile, inoltre, sarà vietata la sosta in piazzale San Josemaria Escrivá nel tratto di strada a parcheggio davanti al cimitero maggiore dalle 8 e fino al termine della cerimonia per la festa nazionale, e lungo viale Puecher nel tratto tra il Monumento ai Caduti e il Tempio Voltiano dalle 9.30 al termine della celebrazione.