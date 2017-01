Nell’ambito della mostra “La matematica misura dell’universo” allestita in Biblioteca in piazzetta Lucati a Como e aperta fino al 28 febbraio, sono state organizzate due nuove conferenze aperte al pubblico. Domani, 20 gennaio, alle 17.30 il professore Stefano Pigola parlerà di Bolle di sapone: un gioco da bambini? Il 3 febbraio, sempre alle 17.30 e sempre in Biblioteca, toccherà al professore Valerio Monti che parlerà di possibile e impossibile in matematica, la quadratura del cerchio e altri problemi classici. L’ingresso alle conferenze è libero e gratuito. Architettura e Geometria delle bolle di sapone. Imparando dall’intelligenza della Natura che sembra “agire nel modo più semplice per produrre i suoi effetti” (Pierre Louis Moreau de Maupertuis), i migliori architetti e ingegneri strutturali del nostro tempo tendono a costruire edifici più leggeri, con meno spreco di materiali, e maggiore efficacia nell’uso delle risorse energetiche. Nella conferenza si disegnerà un percorso circolare che prende le mosse dall’osservazione dalle tensostrutture di Otto Frei per approdarvi con nuovi occhi dopo un breve viaggio nel mondo delle lamine di sapone e delle loro astrazioni geometriche. Relatore Stefano Pigola docente di Geometria del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell’Università degli Studi dell’Insubria. I suoi interessi di ricerca sono nell’ambito dell’analisi geometrica e della geometria differenziale. Il 3 febbraio si parlerà sul tema “I matematici non sono capaci”. Le figure geometriche studiate da Euclide nei suoi Elementi sono tutte ottenibili a partire da figure elementari utilizzando solo riga e compasso. Gli antichi greci già sapevano come realizzare un gran numero di costruzioni, come trovare il punto medio fra due punti o costruire un pentagono regolare a partire dal suo lato ma non furono in grado di stabilire, ad esempio, se è possibile costruire un quadrato avente la stessa area di un cerchio dato o quali poligoni regolari possano essere costruiti a partire dal loro lato. Questi e altri problemi sono stati risolti solo 2000 anni dopo che sono stati posti, grazie ai risultati di Gauss, Wantzel, Lindemann e altri mostrando che l’approccio giusto per affrontarli è di considerarli dal punto di vista algebrico. In particolare sarà spiegato come la parola impossibile abbia, dal punto di vista matematico un significato diverso da quello talvolta usato nel linguaggio comune. Relatore Valerio Monti Docente di Algebra del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell’Università degli Studi dell’Insubria. Si occupa di teoria dei gruppi e di algebre di Lie.