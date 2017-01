(m.pv.) È stato reso famoso dalle acrobazie per festeggiare ogni gol realizzato. Oba Oba Martins è stato per anni uno degli attaccanti di punta dell’Inter.

Ai tempi degli allenamenti alla Pinetina di Appiano Gentile abitava in provincia di Como, a Cavallasca. Ora sul Lario il giocatore deve tornare – anche se solo virtualmente – in quanto processato per una presunta serie di inadempienze fiscali compiute tra il 2007 e il 2010, dopo che aveva già abbandonato l’Italia per trasferirsi prima al Newcastle in Inghilterra, poi al Wolfsburg in Germania.

Il calciatore sarebbe finito sotto la lente della guardia di finanza di Olgiate Comasco nel periodo tra il 2012 e il 2013.

E i miliari delle fiamme gialle avrebbero riscontrato delle sottrazioni all’imponibile che avrebbero poi portato all’evasione delle imposte dirette. Cifre che si aggirerebbero attorno agli otto milioni di euro. Questo, almeno, è quello che contesta la procura di Como che ha poi “marcato stretto” l’attaccante, trascinandolo davanti al giudice monocratico. Il processo si è già aperto e proseguirà a marzo. Oba Oba – che in realtà si chiama Obafemi Akinwunmi Martins, nato in Nigeria (a Lagos) nel 1984 – non era ovviamente presente in aula, in quanto la sua carriera sportiva l’ha portato ben lontano dall’Italia e da Como.

Il nazionale nigeriano, dopo le esperienze calcistiche di cui abbiamo parlato in Inghilterra e in Germania, ha giocato anche in Russia con il Rubin Kazan, in Spagna con il Levante e negli Stati Uniti d’America con i Seattle Sounders, squadra che quest’anno ha vinto il campionato a stelle e strisce. Martins però era già volato via un’altra volta, in Cina, per difendere i colori dello Shanghai Shenhua.

L’attaccante ha anche vestito la maglia della nazionale nigeriana in 42 occasioni realizzando 18 gol e partecipando ai Mondiali del Sud Africa. Ha anche vinto due medaglie di bronzo in Coppa d’Africa, nel 2006 e nel 2010.