Il panorama della politica nazionale e della politica regionale, in attesa che si formi la compagine di governo, dopo l’elezione dei presidenti della Camera e del Senato, e in attesa della nascita della nuova giunta di Palazzo Lombardia.

L’Italia uscita dal voto dello scorso 4 marzo, con le sue inevitabili ripercussioni in sede locale, tornerà così sotto i riflettori questa sera, a partire dalle 21.25, al “Dariosauro”, trasmissione di approfondimento giornalistico in onda su Espansione Tv (canale 19 del digitale terrestre) e condotta dal cronista del “Corriere di Como” Dario Campione.

Ospite nello studio di via Sant’Abbondio 4 sarà il giornalista Fabio Pizzul – figlio del mitico cronista sportivo Bruno Pizzul – che è stato appena rieletto nelle file del Partito Democratico in consiglio regionale, dove in passato si è occupato in particolare di comunicazione e innovazione, scuola, ricerca, carceri, cultura, sport e affari istituzionali.

Come sempre, i telespettatori potranno intervenire in diretta con domande e osservazioni telefonando al numero 031.33.00.655 oppure scrivendo su WhatsApp al numero 335.70.84.396. Chi volesse può da subito dialogare con la trasmissione attraverso i canali social (Facebook, Twitter e Instagram) utilizzando l’hashtag #dariosauro.