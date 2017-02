Sono saliti a 151 i fallimenti in provincia di Como, secondo i numeri del tribunale. Numeri che fanno riferimento al 2016 e che, se confrontati con i 127 fallimenti del 2015, segnano un preoccupante incremento del 18%.

Il trend è stato confermato ieri pomeriggio nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sede della Cgil di Como, in via Italia Libera.

Presenti il responsabile dell’ufficio, Giuseppe Augurusa, e la segretaria organizzativa della Camera del Lavoro, Chiara Mascetti.

Dai dati forniti, emerge anche l’identikit della persona coinvolta nei fallimenti delle aziende. Si tratta di lavoratori in prevalenza uomini (798 contro 586 donne), italiani (1.035 contro 349 stranieri), assunti a tempo indeterminato (1321 contro 63 “determinati”) e impiegati a tempo pieno (1359 casi rispetto ai 25 part time). Infine, la fascia di età maggiormente colpita è quella fra i 30 e i 50 anni (737 lavoratori) contro i 347 soggetti sotto i 30 anni e i 300 sopra i 50 anni. In tutto nel 2016 sono 1384 le persone rimaste senza lavoro.

Il settore più colpito è quello del commercio, terziario e servizi (586 lavoratori), seguito dall’edilizia e legno (210), dal chimico, tessile, elettrico (179) e dai trasporti (127). «Sono aumentati i numeri dei fallimenti in provincia di Como, ma sono minori i valori economici – spiega però Chiara Mascetti, segretaria organizzativa della Cgil – Inoltre, sono aumentati i licenziamenti per motivi disciplinari, strumento utilizzato in misura maggiore dalle aziende. I dati, per la prima volta, riportano la cifra delle dimissioni telematiche, sintomatico di una parte del mondo del lavoro che cambia».

«I numeri si rivolgono sempre più ad aziende molto piccole, che compongono la maggior parte del tessuto del territorio – continua Giuseppe Augurusa, responsabile Ufficio vertenze legali della Cgil di Como – I dati sui fallimenti del 2016 del Tribunale di Como, che segnano un incremento sensibile, non fanno che confermare la durezza della fase economica che oramai da molti anni stiamo attraversando. I timidi segnali di ripresa, sempre per la verità annunciati con un po’ di pudore da chi teme di essere smentito il giorno dopo, non trovano riscontro nella prassi del sistema d’impresa; almeno in una sua parte. Negli anni della crisi abbiamo più volte definito questi tempi difficili come la fase del “cambio del paradigma” del sistema produttivo, dall’esito incerto: una lunga transizione destinata a cambiare i modi della produzione, la distribuzione del valore lungo la filiera produttiva, la selezione “naturale” tra e nei comparti, che avrebbe inevitabilmente lasciato sul campo morti e feriti. Una profezia facilmente prevedibile solo osservando il sistema pre crisi: una miriade di piccole imprese, sottocapitalizzate, con filiere corte, spesso solo su base regionale. Un vasto apparato spesso mono committente, senza alcun potere contrattuale con la grande impresa».