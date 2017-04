Nell’ambito della inchiesta penale inerente il fallimento del Calcio Como srl, questa mattina la Guardia di Finanza di Como ha posto sotto sequestro preventivo, disposto dal Giudice per le indagini presso il Tribunale di Como su richiesta della Procura della Repubblica, il Centro Sportivo di Orsenigo.

“In base alle indagini sinora svolte – si legge in una nota del Procuratore della Repubblica, Nicola Piacente – il citato Centro sportivo è ritenuto essere il provento nonché il profitto del reato di bancarotta per distrazione e dissipazione ascritto ai vertici societari della Calcio Como srl, in concorso con il presidente ed amministratore di S3C srl titolare del 99% delle quote del “Calcio Como srl”.

Seguono aggiornamenti