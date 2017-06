«Non c’è nulla di strano. Avevano il diritto di insinuarsi al passivo. Si sono sostituiti ai dipendenti del Calcio Como. Non ci fossero stati loro, ci sarebbero stati i giocatori della squadra per gli stipendi di maggio e giugno».

Il curatore fallimentare Francesco Di Michele interviene così in merito all’insinuazione al passivo del Calcio Como da parte dell’ex presidente Pietro Porro e del vicepresidente Flavio Foti.

Il primo ammesso per 230mila euro, il secondo per 346mila.

Si è svolta ieri – con l’ammissione al passivo di questi nomi inattesi – la terza udienza di fronte al giudice Marco Mancini.

In totale sono state ammesse al passivo altre richieste per 716mila euro, compresi appunto i 230mila euro di Porro e i 346mila euro di Foti. La somma complessiva sale così a 2 milioni e 500mila euro di passivo, e di questi un milione e mezzo privilegiati e il resto chirografari.

Non è finita qui, perché il giudice Mancini e il curatore fallimentare hanno fissato un’altra data in ottobre, dove vagliare ulteriori istanze che ieri sono state rinviate.

L’insinuazione di Porro e Foti è comunque quantomeno interessante, e trova fondamento nel pagamento degli stipendi dei calciatori precedenti al fallimento e riferiti alle mensilità di maggio e giugno. Con quel versamento – che evitò punti di penalizzazione al club – vennero saldati crediti pregressi senza attingere alla fidejussione che era stata depositata.

Insomma, in parole povere il pagamento di quegli stipendi – la legge consente a chi ha interesse a pagare somme di denaro per conto di altri o per altri (surrogazione legale) – ha portato i due ex dirigenti azzurri a insinuarsi al fallimento al posto dei dipendenti di allora, ovvero i calciatori.

Il Calcio Como era stato dichiarato fallito nel luglio del 2016. Pesantissime erano state le parole del giudice Marco Mancini.

Nel mirino era infatti finita – nelle motivazioni – un po’ tutta la gestione del vecchio Calcio Como del presidente Pietro Porro, partendo dalla cessione del centro sportivo di Orsenigo, passando per le fidejussioni presentate da società che per i giudici non erano in grado di garantire realmente i creditori del club azzurro.

M.Pv.