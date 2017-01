Fingendosi un tecnico del gas, ha truffato un’anziana di 75 anni, derubandola di 500 euro. Un copione tristemente noto, che questa volta, a Faloppio, è terminato però con l’identificazione del truffatore, un 21enne di origine siciliana, denunciato dai carabinieri.

Il giovane è entrato in azione giovedì mattina in una zona residenziale di Faloppio. Ha individuato la sua vittima, forse dopo aver provato a colpire in diversi appartamenti. Fingendosi un tecnico del gas, si è presentato a una pensionata di 75 anni, riuscendo a conquistare la fiducia della donna e, approfittando di un attimo di distrazione dell’anziana, le ha preso di mano la busta con il denaro ed è fuggito, dileguandosi.

Nonostante lo shock, la donna ha subito allertato le forze dell’ordine e ha fornito una descrizione precisa del truffatore ai carabinieri di Faloppio. I militari dell’Arma hanno individuato il finto tecnico, denunciato per truffa.

