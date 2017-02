«Tecnicamente siamo pronti». I responsabili del centro di procreazione medicalmente assistita dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù (nella foto) lo ripetono ormai da quasi tre anni, dall’aprile del 2014, ovvero da quando in Italia è stato dato il via libera alla fecondazione eterologa, che prevede un donatore esterno alla coppia. Eppure, a dispetto di questo «tecnicamente pronti», nulla si è mosso e ad oggi neppure una coppia di aspiranti genitori ha avuto la possibilità di accedere alla procedura.

Nello stesso periodo, a pochi chilometri da Cantù, ad Appiano Gentile, alla Casa di Cura le Betulle, oltre 300 donne hanno avuto accesso a questa stessa procedura ancora negata al Sant’Antonio Abate. Oltre la metà di queste pazienti ha coronato il sogno di diventare mamma. A proprie spese però, nel senso letterale del termine. La struttura di Appiano Gentile infatti è privata. L’ovodonazione è gestita dalla clinica svizzera Procrea, che ha avviato una collaborazione con Le Betulle per introdurre sul territorio una procedura consentita in Italia e vietata oltreconfine. Per il trattamento, i pazienti spendono 8.500 euro. In Italia, la procedura è stata inserita nei Lea, i livelli essenziali di assistenza. Significa che i pazienti hanno diritto ad accedere alla prestazione in regime di sistema sanitario nazionale, pagando solo il ticket. Un diritto rimasto solo sulla carta, sul Lario e più in generale in Lombardia.

Per la provincia di Como, il centro di riferimento pubblico per la procreazione assistita è quello del Sant’Antonio Abate di Cantù, che fa capo all’Asst Lariana. La struttura effettua tutte le prestazioni previste dalla normativa italiana, ma non la fecondazione eterologa. Pur essendo «tecnicamente pronti», non sono mai partiti. Tutto fermo, a Cantù e negli ospedali pubblici lombardi. «Nelle prossime settimane approveremo una delibera che prevederà il pagamento del ticket per la fecondazione eterologa, adeguandoci alle disposizioni relative alla pubblicazione dei nuovi Lea», ha dichiarato il 16 gennaio scorso l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera. Parole che, al momento, nel centro di procreazione dell’ospedale di Cantù non si trasformano in alcun atto concreto. Mentre ad Appiano Gentile continuano ad appendere fiocchi rosa e azzurri.

Anna Campaniello