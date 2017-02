Si avvicina la primavera e sale l’allarme per una ripresa degli sbarchi in Italia. Viaggi della speranza che hanno come inevitabile conseguenza – causa la vicinanza con il confine svizzero – l’arrivo a Como di centina di migranti. E tra di essi anche molti minori non accompagnati. Come accaduto l’anno passato, il timore è dunque che si possa ripetere un fenomeno difficilmente controllabile nonostante gli sforzi di Comune e associazioni preposte all’accoglienza.

Proprio per discutere di questa eventualità e per capire come poter controllare il fenomeno, nei giorni scorsi l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Como, Bruno Magatti ha avuto un incontro in Regione Lombardia. «La scorsa primavera iniziò il fenomeno qui a Como. In principio erano in 50 i minorenni non accompagnati presenti che poi a fine anno erano diventati più di 120. Si tratta di quelli presi in carico dal Comune. Il timore è naturalmente che, con il bel tempo, riprendendo gli sbarchi, ci si ritrovi a dover fronteggiare una situazione analoga – spiega l’assessore Magatti – E se dovessero arrivarne anche un’altra cinquantina, sfioreremmo i 200 minori da accudire. Numeri elevati e di difficile gestione vista la situazione in cui ci si trova. Attualmente infatti le strutture ricettive di tale natura sul territorio, in grado di accogliere questi ospiti, sono completamente sature».

Una realtà, quella dei flussi migratori, che se per i profughi maggiorenni ha trovato nel campo di via Regina Teodolinda una situazione in grado di assorbire in parte gli arrivi, non lo è invece per i minori. «Ho incontrato i funzionari competenti della Regione per chiedere di concedere alle comunità per minori una deroga alla loro limitata capacità di accoglienza che è di 10 posti per ogni struttura. Numeri dettati anche dalla difficoltà di far coesistere le necessità dei migranti con le richieste degli italiani», spiega l’assessore Magatti. Se ogni centro «potesse accogliere almeno due persone in più, si allenterebbe la tensione eventuale qualora dovessero riprendere con insistenza gli arrivi. Una simile deroga venne già concessa nel 2011. Penso dunque sia una prassi attuabile. A noi servirebbe per controllare e gestire meglio la realtà immigrazione che è diventata per Como una sfida», spiega Magatti che sottolinea inoltre come questa eventuale deroga consentirebbe anche alle comunità di poter disporre di maggiori introiti.

«Attualmente in carico al Comune di Como ci sono 122 minori non accompagnati», conclude infine l’assessore.