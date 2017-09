Paura, questa sera, all’interno della piscina Sinigaglia di Como, per un principio di incendio scaturito all’interno di una delle saune dell’impianto collocato nello stadio. Due persone che si trovavano all’interno della struttura sono rimaste leggermente intossicate, ma sono riuscite a mettersi in salvo prima che la situazione degenerasse. Una è stata comunque portata in ospedale per accertamenti. Pronto, poco prima delle 21, l’intervento dei vigili del fuoco; sul posto anche due ambulanze del 118.