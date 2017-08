Devastante incendio nel deposito di Asf in via Asiago a Tavernola. Nella notte, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco un pullman che è andato praticamente distrutto nel rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: tre squadre da Como, con autopompa, autobotte e autoscala, e una da Cantù, con autobotte. Gli uomini impegnati, in tutto, sono stati 14. Le fiamme sono state circoscritte al solo autobus interessato e domate. Ignota, per ora, l’origine dell’incendio.